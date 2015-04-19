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وزير الصحة يطلق الحملة القومية للتطعيم ضد “شلل الأطفال” لاستهداف 15.5 مليون

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وزير الصحة يطلق الحملة القومية للتطعيم ضد “شلل الأطفال” لاستهداف 15.5 مليون وزير الصحة يطلق الحملة القومية للتطعيم ضد “شلل الأطفال” لاستهداف 15.5 مليون

الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة

أطلق، اليوم الأحد، الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين من مركز صحة الأسرة بميت عقبة، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحفاظ علي خالية من مرض شلل الأطفال .

وكانت آخر حالة شلل أطفال سجلت فى مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال في عام 2006 وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية للتأكد من رفع الحالة المناعية للأطفال دون الخامسة واستمرار الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

هذا وتبدأ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى جميع محافظات الجمهورية اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة أربعة أيام من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتستهدف الحملة تطعيم حوالي 15.5 مليون طفل في كل أرجاء الجمهورية.

وسوف تقوم الحملة بعملية التطعيم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالريف أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة حتى الساعة الخامسة مساءً.

كما أنه سوف يتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادى و فى الأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

هذا ويشارك فى الحملة حوالي 100 ألف شخص تم اعدادهم وتدريبهم بشكل جيد وتزويدهم بعدد 18 مليون جرعة من طعم شلل الأطفال الفموى لتطعيم جميع الأطفال ، بصحبة كل فريق سجل يتضمن تعليمات العمل والتسجيل أثناء الحملة.

ويقوم بالإشراف على الحملة حوالى 16 ألف مشرف للإشراف على فرق التطعيم، كما تم توفير عدد 50 ألف حامل طعوم بالإضافة الى أكياس التبريد اللازمة لحفظ الطعوم، بالإضافة الى أنه تم توفير أكثر من 4000 سيارة لنقل فرق التطعيم الى مواقعهم حيث تقوم السيارات بنقل الفرق من موقع إلى أخر طوال اليوم.

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