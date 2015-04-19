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القبض على 7 إخوان اعتدوا على أهالى رفضوا مظاهراتهم فى الإسكندرية

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القبض على 7 إخوان اعتدوا على أهالى رفضوا مظاهراتهم فى الإسكندرية القبض على 7 إخوان اعتدوا على أهالى رفضوا مظاهراتهم فى الإسكندرية
‏تمكنت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد من ضبط 7 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين حاولوا التعدى على بعض أهالى منطقة أبو سليمان وسط الإسكندرية، بسبب رفض الأهالى تظاهرات الإخوان.

وتم إلقاء القبض على كل من محمد أحمد على، وياسر فتحى عبد الوهاب، وعمرو سمير عبد الحسيب، وعبد الرحمن إبراهيم صبحى‏، وعبد الرحمن عبد الله محمد، وأحمد سامح السيد، ومحمد مصطفى عباس، "ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابى" لقيامهم بالتجمع بشارع أحمد أبو سليمان دائرة قسم ثان الرمل وقيامهم ‏بالتعدى على بعض أهالى المنطقه حيث تم ضُبطهم بحوزتهم "عدد 2 بوستر قماش مدون عليه ألتراس ربعاوى ‏وعلم كبير الحجم مدون عليه" أنا مش إرهابى وبعض الألعاب النارية.

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