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تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بحى وسط الإسكندرية

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تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بحى وسط الإسكندرية تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بحى وسط الإسكندرية
بدأ حى وسط الإسكندرية فى تركيب منظومة إضاءة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة داخل نطاق حى وسط الإسكندرية.

وقال رئيس الحى اللواء محمد عبد الرازق فى تصريحات صحفية، إن الحى بدأ فى تركيب أعمدة إنارة فى منطقة محطة الرمل كبداية لتشغيل إنارة الأعمدة بكل الشوارع داخل نطاق الحى، وذلك فى إطار اتجاه الدولة لترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة والانطلاق نحو استغلال الطاقة المتجددة.

وأضاف رئيس الحى، أن هناك العديد من المشروعات الخدمية داخل نطاق الحى يتم حاليا الانتهاء منها لتقديمها للمواطن السكندرى، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجميل والحفاظ على التراث السكندرى وعودة الرونق الحضارى والجمالى لشوارع الإسكندرية.

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