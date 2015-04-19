مصدر أمنى إسرائيلى: قررنا تحويل الضرائب للفلسطينيين حرصا على استقرار المنطقة

قال مصدر أمنى إسرائيلى، إن إسرائيل قررت تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، "من منطلق حرصها على استقرار المنطقة ولاعتبارات إنسانية".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عنه القول إن "إسرائيل ليست فى نزاع مع سكان المناطق الفلسطينية، بل العكس فهى مستعدة للمساهمة فى توفير الحياة الكريمة لهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية".

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أعلن أمس السبت، أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة ، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المستحقات المالية على الجانبين.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل ستحول للسلطة الفلسطينية هذا الأسبوع مليارا و850 مليون شيكل (473 مليون دولار) ، هى أموال الضرائب التى قامت بجبايتها لصالحها منذ شهر ديسمبر الماضى.