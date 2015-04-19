مقتل عشرات الحوثيين فى هجوم على موقع عسكرى بمدينة رداع وسط اليمن

أفادت مصادر يمنية محلية بمقتل عشرات المسلحين التابعين لجماعة أنصار الله الحوثية فجر اليوم الأحد ، فى مدينة رداع وسط اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن القبائل شنت هجوما عنيفا بشكل مفاجئ فجر اليوم على موقع عسكرى تابع للحوثيين فى منطقة حمة صرار برداع ، أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن القتلى بالعشرات ، دون معرفة أعدادهم بشكل دقيق ، نظرا لأن الحوثيين رفعوا الجثث ومنعوا الأهالى من الاقتراب.

وأكدت ذات المصادر أن قوات الحوثى نفذت عقب ذلك الهجوم حملة اعتقالات واسعة ضد الأهالى المناهضين لهم فى تلك المنطقة ، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وتشهد مدينة رداع مواجهات مسلحة بين الحوثيين والقبائل من جهة ، والحوثيين وعناصر تابعة لتنظيم القاعدة من جهة أخرى بشكل متقطع منذ عدة أشهر.