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مقتل عشرات الحوثيين فى هجوم على موقع عسكرى بمدينة رداع وسط اليمن

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مقتل عشرات الحوثيين فى هجوم على موقع عسكرى بمدينة رداع وسط اليمن مقتل عشرات الحوثيين فى هجوم على موقع عسكرى بمدينة رداع وسط اليمن
أفادت مصادر يمنية محلية بمقتل عشرات المسلحين التابعين لجماعة أنصار الله الحوثية فجر اليوم الأحد ، فى مدينة رداع وسط اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن القبائل شنت هجوما عنيفا بشكل مفاجئ فجر اليوم على موقع عسكرى تابع للحوثيين فى منطقة حمة صرار برداع ، أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن القتلى بالعشرات ، دون معرفة أعدادهم بشكل دقيق ، نظرا لأن الحوثيين رفعوا الجثث ومنعوا الأهالى من الاقتراب.

وأكدت ذات المصادر أن قوات الحوثى نفذت عقب ذلك الهجوم حملة اعتقالات واسعة ضد الأهالى المناهضين لهم فى تلك المنطقة ، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وتشهد مدينة رداع مواجهات مسلحة بين الحوثيين والقبائل من جهة ، والحوثيين وعناصر تابعة لتنظيم القاعدة من جهة أخرى بشكل متقطع منذ عدة أشهر.

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