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الرئيس العراقى يزور تركيا الثلاثاء القادم

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الرئيس العراقى يزور تركيا الثلاثاء القادم الرئيس العراقى يزور تركيا الثلاثاء القادم
يبدأ رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم يوم الثلاثاء القادم زيارة رسمية لتركيا تلبية لدعوة نظيره التركى رجب طيب أردوغان وتستمر حتى 24 أبريل الجارى ، وسيتركز جدول أعمال الزيارة حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الآراء حول العديد من القضايا ، وعلى رأسها مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت محطة إن.تي.في. التركية اليوم الأحد أن الرئيس أردوغان وجه دعوة لنظيره العراقى معصوم للمشاركة فى الذكرى المئوية لحرب "جناق قلعة" البرية والبحرية ، ولكن بحسب المعلومات الواردة من مسؤولين عراقيين سيشارك وزير الثقافة العراقى فى الحفل التذكارى نيابة عن معصوم.

يشار إلى أن القوات العثمانية تمكنت فى معركة جناق قلعة فى عام 1915 إبان فترة الحرب العالمية الأولى من دحر قوات التحالف - بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وفرنسا - التى كانت تسعى لاحتلال اسطنبول ، عاصمة الدولة العثمانية فى ذلك الوقت ، وهو ما أكسب تلك المعركة أهمية كبرى على الصعيدين السياسى والتاريخي.
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