المعارضة السورية تبث شريطا لقتلى داعش فى دمشق

بثت المعارضة السورية شريطا مصورا لجثث عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى سقطوا برصاص ما يسمى فى سوريا باسم "جيش الإسلام" (المعارض) الذى هاجم معاقلهم فى أحياء القابون وبرزة وتشرين الدمشقية.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، عن المعارضة قولها إن هذه الأحياء انتهى "جيش الإسلام" من تطهيرها..حسب قوله.

كما أظهر شريطا آخر جانبا من الاشتباكات التى دارت بين "جيش الإسلام" والتنظيم فى الأحياء الثلاثة، ولحظة القبض على أميره هناك "منذر الكرمى" المعروف باسم "منذر سلف".

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