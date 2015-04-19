الرئيس الأفغاني يصل طهران في زيارة تستمر يومين

وصل الرئيس الأفغاني أشرف غني، صباح اليوم الأحد، إلى طهران في زيارة رسمية تستمر يومين غداة هجوم عنيف نسب إلى تنظيم الدولة الاسلامية للمرة الأولى في افغانستان.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن غني سيبحث مع الرئيس حسن روحاني في “تعزيز التعاون الثنائي وسيتطرق الى القضايا الاقليمية والدولية”، ويرافق عدد من اعضاء الحكومة وخصوصا وزيري الخارجية والنفط الرئيس الافغاني في زيارته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لغني وروحاني في قصر سعد اباد في طهران حيث يتم استقبال كبار الضيوف.

قتل 33 شخصا وجرح اكثر من مئة آخرين السبت في هجوم انتحاري بافغانستان قرب الحدود مع باكستان، وفق ما اعلنت السلطات الافغانية التي قالت ان تنظيم الدولة الاسلامي المتطرف تبناه، وهو الاول له في منطقة تعتبر تاريخيا مهد طالبان والقاعدة.

وكان غني عبرت مرات عدة عن مخاوفه من تسلل مقاتلي “الدولة الاسلامية” الى افغانستان مع ان هذا التنظيم لم يتحدث يوما عن وجوده في هذا البلد.

وكان هجوم السبت الاعنف الذي تشهده البلاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما فجر انتحاري نفسه وسط مشاهدي مباراة في كرة اليد في ولاية بكتيكا الواقعة على الحدود مع باكستان ايضا، مما اسفر عن سقوط 57 قتيلا.

وقال شخص اكد انه يتحدث باسم “الدولة الاسلامية” في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان التنظيم يقف وراء تفجير جلال اباد. واكدت رسالة وضعت على الانترنت الامر نفسه.

وكان يفترض ان يقوم غني بزيارته في شباط/فبراير لكنها ارجئت بسبب سلسلة من الانهيارات الثلجية التي اسفرت عن سقوط اكثر من 280 قتيلا حينذاك.