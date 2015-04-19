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بالفيديو .. مظاهرة بكفر الشيخ تطالب بالقصاص من منفذى حادث الاستاد

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شهدت قرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، مظاهرة شارك فيها الآلاف من الشباب والسيدات وحملة "هنبنى " و"روح الشهيد"، عقب دفن جثمان الشهيد إسماعيل محمود عبد المنعم خليل، الذى راح ضحية الحادث الإرهابى بالاستاد الرياضى بكفر الشيخ.

وردد المشاركون عددًا من الهتافات المنددة بجماعة الإخوان الإرهابية، مطالبين بإعدام الخائنين، ورفع المشاركون صور الشهيد إسماعيل محمود عبد المنعم وعددًا من اللافتات والبنرات التى كتب عليها عبارات تطالب بمحاربة الإرهاب والوقوف خلف الجيش والشرطة.

كما رددت سيدات القرية فى المظاهرة عدة هتافات، منها "لا إله إلا الله محمد رسول الله وإسماعيل حبيب الله"، و"لا لا للإخوان".

الآلاف يشاركون فى تظاهرة ضد الإرهاب -اليوم السابع -4 -2015
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الآلاف يشاركون فى تظاهرة ضد الإرهاب

المئات من نساء قرية الخادمية أثناء المظاهرة -اليوم السابع -4 -2015
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المئات من نساء قرية الخادمية أثناء المظاهرة

المحافظ يواسى والد الشهيد -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يواسى والد الشهيد

لافتات المطالبة بإعدام الإخوان -اليوم السابع -4 -2015
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لافتات المطالبة بإعدام الإخوان

لافتة تطالب بمحاربة الإرهاب لحملة هنبنى مصر -اليوم السابع -4 -2015
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لافتة تطالب بمحاربة الإرهاب لحملة هنبنى مصر

رفع صور الشهيد فى التظاهرة -اليوم السابع -4 -2015
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رفع صور الشهيد فى التظاهرة

والدة الشهيد وسط مئات من السيدات -اليوم السابع -4 -2015
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والدة الشهيد وسط مئات من السيدات


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مصر 365

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