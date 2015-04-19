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التبول قبل وبعد الجماع يقى من الإصابة بالالتهابات الكلوية والمهبلية

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التبول قبل وبعد الجماع يقى من الإصابة بالالتهابات الكلوية والمهبلية التبول قبل وبعد الجماع يقى من الإصابة بالالتهابات الكلوية والمهبلية
التبول بمجرد الشعور بالحاجة إليه، هو أحد الأفعال الصحية، والتى تضمن لك الكثير من النتائج الجيدة إذا ما اعتدت هذه العادة.

مشكلات يتسبب فيها حبس البول وعدم إفراغ المثانة
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>وحبس البول لفترات طويلة مضر، حسبما تؤكد الدكتورة نسمة سالم أخصائية الأمراض التناسلية، والتى أوضحت أن حبس التبول له أضرار على الكلية ووظائفها وكذلك على المهبل.

وأوضحت نسمة أنه من المعروف أن حبس البول أو الانتظار لفترة قبل التبول ومنذ الشعور بالرغبة فيه، قد يؤدى إلى ضعف وظائف الكليتين، وتراكم الأملاح والصديد، ومشكلات تطال المثانة بشكل خاص وطبيعة إحساسها بالبول.

إفراغ المثانة قبل وبعد الجماع وأهميته
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>إلا أن أخطار حبس البول قبل وبعد الجماع يضاعف من خطورته، ويتسبب بشكل واضح فى إصابة المرأة بالتهابات وحكة وهرش فى المهبل، وشددت نسمة على أهمية تبول السيدة قبل الجماع مباشرة والتشيطف الجيد وإفراغ المثانة تمامًا، مع تكرار الأمر بعد الجماع بربع الساعة، حتى تتخلص السيدة من أعراض الالتهابات القوية، والتى تزيد مع الاحتكاك إذا ما كانت المثالنة تمتلئ بالبول، فالتبول والتشطيف السريع بالماء العادية، مع التجفيف بعد وقبل الجماع ثم تكرار العملية مرة أخرى يضمن عدم عودة الالتهابات وتكرار الإصابة بها.
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