يوفنتوس: على رئيس بوكا جونيورز توخي الحذر فيما يقول عن تيفيز

أكد بيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي بأن على رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني احترام تعاقد البيانكونيري مع المهاجم كارلوس تيفيز وأن يتوخى الحذر في تصريحاته.

وشدد ماروتا في تصريحات نشرتها صحيفة (توتو سبورت) على أن المهاجم الأرجنتيني لم يطلب الرحيل عن الفريق وأنه على الأرجح سيبقى حتى انتهاء عقده.

قال ماروتا:"تيفيز لم يطلب الرحيل.. بكل تأكيد هو يشعر بالحنين لوطنه، لكنني لا أتوقع بأنه سيرحل قبل نهاية عقده".

وأضاف"رئيس بوكا جونيورز أدلى بتصريحات خطيرة، وعليه أن يحترم حقوق النادي أولا وإرادة اللاعب ثانيا".

وكان رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني دانييل أنجليتشي قد صرح من قبل أن على تيفيز إنهاء تعاقده مع يوفنتوس، والذي يمتد حتى صيف 2016، حتى يعود للعب في الدوري الأرجنتيني مرة أخرى.

ويقدم المهاجم صاحب الـ31 عاما عطاء مذهلا مع البيانكونيري في الموسم الحالي بتسجيله 26 هدفا في 39 مباراة حتى اللحظة أخرها يوم السبت في مرمى لاتسيو.. ويتصدر اللاعب قائمة هدافي المسابقة بـ18 هدفا.

ويتصدر تيفيز مع يوفنتوس جدول المسابقة بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه نادي لاتسيو ويستعد لخوض مباراة العودة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل أمام موناكو بعدما فاز على أرضه ذهابا 1-0.