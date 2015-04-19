روني: يونايتد كان أفضل من بطل الدوري

أكد واين روني مهاجم مانشستر يونايتد أن فريقه كان أفضل في مباراة السبت أمام مضيفه تشيلسي "بطل المسابقة" على حد وصفه رغم خسارة المباراة بهدف دون رد.

ويرى روني أن يونايتد يتحسن من لقاء لأخر وأن الفريق قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم أمام متصدر البطولة.

في تصريحات قائد الشياطين الحمر ومنتخب إنجلترا لشبكة (بي.بي.سي) قال:"سيطرنا على مجريات اللعب في المباراة وسنحت لنا الفرص الأفضل".

وأضاف "إننا فريق يتحسن مستواه، المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي صعبة دائما، والمباراة أكدت هذا".

وأردف "أفتخر بما قدمناه بعد سيطرتنا على المباراة هكذا، ربما يكون هذا هو أفضل العروض هذا الموسم وذلك في مواجهة البطل المنتظر للمسابقة".

وبعد خسارة يونايتد المباراة بهدف سجله النجم البلجيكي إدين أزار أصبح تشيلسي يتصدر البطولة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي أرسنال قبل ست جولات من نهاية المسابقة.