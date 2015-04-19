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"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.. والعظمى بالقاهرة 30

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"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.. والعظمى بالقاهرة 30 "الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.. والعظمى بالقاهرة 30
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد ، اليوم الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على أقصى جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الصغرى 14 العظمى 30

الإسكندرية

الصغرى 10 العظمى 27

مطروح

الصغرى 12 العظمى 29

بورسعيد

الصغرى 15 العظمى 25

دمياط

الصغرى 14 العظمى 25

بلطيم

الصغرى 14 العظمى 25

الإسماعيلية

الصغرى 15 العظمى 30

السويس

الصغرى 14 العظمى 31

العريش

الصغرى 11 العظمى 26

نخل

الصغرى 12 العظمى 28

طابا

الصغرى 13 العظمى 29

الطور

الصغرى 17 العظمى 28

مرسى علم

الصغرى 21 العظمى 31

الغردقة

الصغرى 19 العظمى 32

شرم الشيخ

الصغرى 20 العظمى 30

رفح

الصغرى 10 العظمى 25

كاترين

الصغرى 8 العظمى 26

سيوة

الصغرى 13 العظمى 32

المنيا

الصغرى 12 العظمى 31

الفيوم

الصغرى 13 العظمى 31

رأس سدر

الصغرى 13 العظمى 28

أبوسمبل

الصغرى 15 العظمى 35

وسط الدلتا

الصغرى 14 العظمى 30

أسيوط

الصغرى 13 العظمى 31

سوهاج

الصغرى 13 العظمى 33

الأقصر

الصغرى 13 العظمى 35

أسوان

الصغرى 15 والعظمى 35

شلاتين

الصغرى 16 العظمى 31

حلايب

الصغرى 18 العظمى 28

الوادى الجديد

الصغرى 16 العظمى 33

قنا

الصغرى 15 العظمى 34

نويبع

الصغرى 18 العظمى 29

السلوم

الصغرى 15 العظمى 30.

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