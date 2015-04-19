"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.. والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد مصر ، اليوم الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على أقصى جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

الصغرى 14 العظمى 30الصغرى 10 العظمى 27الصغرى 12 العظمى 29الصغرى 15 العظمى 25الصغرى 14 العظمى 25الصغرى 14 العظمى 25الصغرى 15 العظمى 30الصغرى 14 العظمى 31الصغرى 11 العظمى 26الصغرى 12 العظمى 28الصغرى 13 العظمى 29الصغرى 17 العظمى 28الصغرى 21 العظمى 31الصغرى 19 العظمى 32الصغرى 20 العظمى 30الصغرى 10 العظمى 25الصغرى 8 العظمى 26الصغرى 13 العظمى 32الصغرى 12 العظمى 31الصغرى 13 العظمى 31الصغرى 13 العظمى 28الصغرى 15 العظمى 35الصغرى 14 العظمى 30الصغرى 13 العظمى 31الصغرى 13 العظمى 33الصغرى 13 العظمى 35الصغرى 15 والعظمى 35الصغرى 16 العظمى 31الصغرى 18 العظمى 28الصغرى 16 العظمى 33الصغرى 15 العظمى 34الصغرى 18 العظمى 29الصغرى 15 العظمى 30.