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وزيرة القوى العاملة تبحث أوضاع العمالة المصرية بالإمارات

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وزيرة القوى العاملة تبحث أوضاع العمالة المصرية بالإمارات وزيرة القوى العاملة تبحث أوضاع العمالة المصرية بالإمارات
بحثت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة خلال لقائها مع وزير العمل الإماراتى صقر غباش أوضاع العمالة المصرية فى الإمارات، والعمل على إزالة أية معوقات تتعلق بالأحكام النهائية لبعض العمال ضد كفلائهم.

كما بحث الجانبان، على هامش الدورة 42 لمؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا بالكويت وتستمر حتى 25 إبريل الجارى- التعاون المشترك فى مجالات العمل وتبادل الخبرات، فضلا على حل مشاكل العمالة المصرية بالإمارات وحصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم.

وأعربت وزيرة القوى العاملة، عن تقديرها لكل الجهود التى قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى دعم خلال الفترة الأخيرة.

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