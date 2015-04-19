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ضبط 257 قطعة سلاح و141 تاجر مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

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ضبط 257 قطعة سلاح و141 تاجر مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة ضبط 257 قطعة سلاح و141 تاجر مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

أسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 73 قطعة سلاح نارى عبارة عن 19 بندقية آلية من بينها إحدى القطع المستولى عليها من المواقع الشرطية ورشاش جرينوف وبندقية رصاص و27 بندقية خرطوش و3 طبنجات و23 فردا محلى الصنع و4170 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 184 قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط 141 متهما فى قضية مخدرات، وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 21,695 كيلو وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3,665 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت 468 جراما وكمية من مخدر الأفيون وزنت 260 جراما وإبادة مساحة 6 قراريط منزرعة بمخدرى الأفيون والبانجو و4535 قرصا مخدرا.

وتمكنت الحملات من ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 24 متهمين ارتكبوا 56 حادث سرقة متنوعة وضبط هارب من السجون العمومية، و49 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، وضبط 8 متهمين من المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وبحوزتهم (فرد محلى، 7 قطع سلاح أبيض) وضبط 521 دراجة نارية مخالفة وضبط 10 سيارات مُبلغ بسرقتها.


>- مدير "شرطة النقل" لرجاله: يجب التخلى عن الرتابة والسلبية لعدم تناسبها مع الأحداث الجارية.. وضرورة إدراك حجم المخاطر والتنسيق بين الأمن الجنائى والسياسى لمطاردة ذيول العصابات والخلايا الإرهابية
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