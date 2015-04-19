غارات لعاصفة الحزم على مواقع حوثية فى تعز وسط اليمن

أفادت مصادر محلية يمنية بأن قوات تحالف عاصفة الحزم شنت فجر اليوم الأحد عدة غارات استهدفت مواقع لمسلحى جماعة أنصار الله الحوثية بمدينة تعز وسط البلاد.

وقالت هذه المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.إ) إن قوات تحالف عاصفة الحزم قصفت بعدة صواريخ مقر قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزى سابقا) الموالية لجماعة الحوثى فى حى جولة القصر وسط مدينة تعز مركز المحافظة الأكثر سكانا فى اليمن.

وأضافت المصادر أنه شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان القصف لاشتعال النيران فيه ، مع تحليق لطيران عاصفة الحزم والرد بمضادات الطيران من قبل الحوثيين.

وتابعت المصادر أن قوات "عاصفة الحزم قصفت أيضا ملعبا رياضيا فى المدينة يتخذه مسلحون حوثيون مقرا لهم ومنطلقا لتنفيذ قصفهم ضد قوات اللواء 35 الموالى للرئيس عبد ربه منصور هادى والذى يقاتل الحوثيين منذ أيام ".

ولم يعرف حتى الآن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذا القصف الذى جاء بعد أن نفذت قوات عاصفة الحزم عدة غارات الجمعة الماضية استهدفت مقر قوات الأمن الخاصة ودمرت القصر الجمهورى المجاور للمقر الأمنى الموالى للحوثى بشكل شبه كامل.

يأتى هذا فى الوقت الذى تواصلت فيه الاشتباكات المتقطعة بين قوات اللواء 35 الموالى للرئيس هادى بمساندة مسلحين من المقاومة الشعبية من جهة وقوات الحوثيين من جهة أخرى أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين ، لم يعرف عددهم بشكل دقيق.

وتعيش مدينة تعز أوضاعا إنسانية صعبة أدت إلى انعدام المواد الغذائية الأساسية والوقود والمياه فى ظل تخوف كبير من استمرار الاشتباكات العنيفة فى المدينة المزدحمة بالسكان .