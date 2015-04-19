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تجديد حبس رقيب شرطة متهم بإدخال مخدرات للمحبوسين بسجن الاستئناف 15يوما

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تجديد حبس رقيب شرطة متهم بإدخال مخدرات للمحبوسين بسجن الاستئناف 15يوما تجديد حبس رقيب شرطة متهم بإدخال مخدرات للمحبوسين بسجن الاستئناف 15يوما
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس رقيب الشرطة المتهم بتقاضى رشوة من أحد أقارب المحبوسين، مقابل إدخال الأقراص المخدرة لهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات للأجهزة الأمنية، قد وردت تفيد أن رقيب شرطة يدعى "ا.خ" بسجن استئناف منطقة الدرب الأحمر، يتقاضى مبالغ مالية، مقابل إدخال ممنوعات للأفراد المحبوسين داخل غرف الحبس، وعلى الفور تم وضع خطة محددة للتحريات عن المتهم، والتى أكدت صحة تلك المعلومات.

وتمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن رقيب الشرطة يقوم بالاشتراك مع المحبوس "م.ح" فى إدخال مخدر الهيروين، والأقراص المخدرة له أثناء فترة حبسه، نظير أموال، وبغرض الاتجار فيها داخل السجن، وبيعها للمساجين. وبمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أنكر ارتكابه للواقعة، فأمرت نيابة الدرب الأحمر بحبسه 4 أيام على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد له فى الميعاد القانونى.

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مصر 365