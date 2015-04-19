لو بتعانى من التهابات المفاصل متخفش واتحرك علشان تقوى عضلاتك

يخاف بعض الأشخاص الذين يعانون من التهابات المفاصل من الحركة، اعتقادا منهم أنها تساعد على زيادة الألم، لكن هذا غير صحيح.

وهذا ما يوضحه الدكتور عادل محمود، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية والمفاصل بجامعة عين شمس، مؤكدا أن الحركة ليس لها أى مضاعفات على الأشخاص الذين يعانون من التهابات المفاصل، ففى الحياة اليومية يجب أن تكون الحركة بدون مجهود عنيف وعدم حمل الأشياء ثقيلة، حتى لا يكون للحركة ضرر وعند الشعور بالألم يجب أن يرتاح المريض.

ويوصى د.عادل محمود بضرورة ممارسة التمرينات الرياضية المفيدة والتى تكون بالقدر الذى لا يؤدى إلى حدوث اللآلام، أو عمل تمرينات لتقوية العضلات كثنى وفرد المفصل، وذلك لتقوية العضلات المحيطة بالمفصل المصاب.

ويشير إلى أنه عادة لا يؤثر الأكل والشرب على مرضى التهاب المفاصل فيما عدا بعض الاستثناءات مثل مرض النقرس، والذى لا يستحب فيه تناول كميات كبيرة من البروتينات الحيوانية والبقوليات، والمرضى الذين تأثرت لديهم وظائف الكلى أو القلب والكبد، فلا ينصح بتناول الأملاح والأغذية الغنية بالملح وتقليل كميات السوائل التى يتناولها المريض يوميا.

ويضيف أستاذ الأمراض الروماتيزمية بضرورة الالتزام بالعلاج الموصوف من قبل الطبيب المعالج، وعند شعور المريض بأعراض كزيادة الآلام المفاصل أو أعراض أخرى فعلية التوجه للطبيب المعالج لعمل الفحوصات اللازمة، للتأكد من عدم احتياج المريض لعلاجات أخرى.