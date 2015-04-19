إذا كنت تريد الإنجاب.. 6 نصائح يجب اتباعها قبل إجراء الحقن المجهرى

الحقن المجهرى من العلاجات التى يلجأ لها البعض فى حالة تأخر الإنجاب، وكثير من الحالات يجرونه على الرغم من أن حالتهم لا تتطلبه.

وفى هذا السياق يقدم الدكتور أحمد التاجى، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم، بعض التعليمات والشروط التى يجب توافرها قبل إجراء الحقن المجهرى:

1- عدم وجود جدوى من الطرق الأخرى المستخدمة لعلاج تأخر الإنجاب سواء من خلال العقاقير أو استخدام المناظير الجراحية.

2- إجراء فحص شامل للزوج والزوجة، للتعرف على حالة التبويض عند السيدة أو وجود أورام ليفية، حيث إن الأورام الليفية التى تتواجد فى تجويف الرحم، تؤثر على نتيجة الحقن المجهرى ويجب التعامل معها عن طريق مناظير الرحم.

3- فى حالة وجود أى التهابات يجب علاجها جيدا قبل إجراء عملية الحقن المجهرى.

4- فى حالة وجود تكيسات على المبيض قد يستدعى العلاج قبل إجراء الحقن المجهرى، خاصة إذا كانت أكياس دموية نتيجة بطانة الرحم المهاجرة.

5- يجب على الزوج إجراء فحص شامل خاص بتحليل السائل المنوى، ومعرفة عدد الحيوانات المنوية والتشوهات بها، لأنه من خلالها يمكن الحكم على نجاح العملية.

6- يجب أن يوجد وضوح فى نسبة نجاح العملية قبل إجرائها، حتى لا تحدث صدمة للزوجين.