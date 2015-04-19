بالصور.. وزير الصناعة لطلاب التربية النوعية بأسوان: "انتو أحفاد الفراعنة"

وجه منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التحية لطلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، على جهودهم فى إنتاج المصنوعات الحرفية والتراثية اليدوية، قائلا "انتو حقيقى أحفاد الفراعنة".

جاء ذلك خلال تفقد الوزير للمعرض السنوى للصناعات اليدوية (التراثية)، مساء أمس السبت، بمقر المتحف النوبى، بحضور اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهو المعرض الذى قامت بتنظيمه الغرفة التجارية بالتعاون مع كلية التربية النوعية جامعة أسوان، على هامش المؤتمر الاقتصادى.

وقال وزير التجارة والصناعة، "أدعو شباب أسوان وأيضاً شباب القرى والنجوع المصرية إلى خوض تجربة إقامة المشروع الصغير، لأنه السبيل نحو الارتقاء والنمو".

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة على هامش الافتتاح، أن الهند تصدر منتجاتها الشعبية والتراثية، بما يوازى 10 مليارات دولار سنوياً، مؤكداً أن مصر أمامها طريق طويل تستطيع فى نهايته أن تلحق بالهند بهذا الحجم من الصادرات، مشيراً إلى أنه لابد من السعى والارتقاء بمستوى هذه المنتجات اليدوية ومساعدة الشباب على التسويق المحلى والخارجى.

وتابع الوزير تصريحاته قائلاً، "يجب أن ندعم هذا المعرض الذى يضم المنتجات الحرفية التراثية اليدوية، وذلك من خلال مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، وأيضاً الصندوق الاجتماعى، فنياً وتسويقياً، وأيضاً إتاحة المشاركة فى المعارض المحلية والدولية، لمحاولة إنفاذ بعض المنتجات إلى الأسواق الخارجية".



>

وزير الصناعة والتجارة يفتتح معرض المنتجات التراثية بأسوان



>

عبد النور يتفقد أعمال كلية التربية النوعية بأسوان



>

أصحاب الحرف اليدوية يتلقطون الصور التذكارية مع الوزير والمحافظ



>

عبد النور ومحافظ أسوان يستمعان لشرح فكرة الأعمال الفنية



>

بعض المنتجات الحرفية التى تتميز بها أسوان

- وزير التجارة والصناعة يفتتح معرض الصناعات الحرفية التراثية بأسوان