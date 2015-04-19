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اليوم.. محلب يعقد اجتماعاً فى "الرى" لبحث خطة تطهير بحيرة المنزلة

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اليوم.. محلب يعقد اجتماعاً فى "الرى" لبحث خطة تطهير بحيرة المنزلة اليوم.. محلب يعقد اجتماعاً فى "الرى" لبحث خطة تطهير بحيرة المنزلة
يعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، صباح اليوم الأحد بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعاً وزارياً موسعاً يضم وزراء "الموارد المائية والرى، والإسكان، والزراعة، والبيئة، والداخلية، والتنمية المحلية"، وبحضور 3 محافظين لمراجعة واستكمال ما تم من أعمال تحسين الحالة البيئية لبحيرة المنزلة ووضع تصور نهائى ومواعيد محددة للانتهاء من تطهيرها.

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع مشترك بالتعاون مع وزارة الزراعة بهدف معالجة مشكلة تلوث بحيرة المنزلة وتحسين جودة المياه لتنمية الثروة السمكية بها، وذلك من خلال تجديد حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة بالشكل الذى يؤدى إلى عودة البحيرة إلى سابق عهدها عندما كانت واحدة من أهم مصادر الثروة السمكية بالبلاد.

وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يأتى كمرحلة أولى من مجموعة من المشروعات بموجب دراسة نفذتها الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لحماية الشواطئ لتنمية بحيرة المنزلة ومعالجة مشاكل التلوث بها.

وأشار الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، إلى أن الدراسة انتهت من تصميم وتجهيز مستندات الطرح للمرحلة الثانية من المشروع والتى تتمثل فى تنفيذ أعمال تكريك ببوغاز ومنطقة مثلث الديبة، وكذلك تنفيذ قنوات شعاعية من خلف بوغازى الجميل ولداخل البحيرة بعمق حوالى 3 كيلومترات، بتكلفة حوالى 260 مليون جنيه.

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