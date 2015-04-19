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مرض “غامض” يتسبب في وفاة 18 شخصا في جنوب غرب نيجيريا

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مرض “غامض” يتسبب في وفاة 18 شخصا في جنوب غرب نيجيريا مرض “غامض” يتسبب في وفاة 18 شخصا في جنوب غرب نيجيريا

نيجيريا

أعلن مسؤول نيجيري أن مرضا “غامضا” ظهر قبل أسبوع أدى إلى وفاة 18 شخصا بسرعة في جنوب غرب نيجيريا.

وقال دايو اديانجو، مسؤول ادارة الصحة في ولاية اوندو، لوكالة “فرانس برس” إن “23 شخصا أصيبوا بهذا المرض وسجلت وفاة 18 منهم”.

وصرح كايودي اكينمادي الناطق باسم ولاية اوندو في اتصال هاتفي مع فرانس برس أن هذا “المرض الغامض” ظهر “مطلع الأسبوع الجاري في مدينة اودي ايريلي”.

وأعراض هذا المرض هي آلام في الرأس وفقدان الوعي واضطرابات في البصر تليها الوفاة بعد 24 ساعة.

وقال الناطق إن التحاليل التي اجريت حتى الآن تشير إلى أنه قد يكون مرض ناجم عن فيروس أو ربما إيبولا.

وأشار الناطق باسم ولاية اوندو إلى أن خبراء من منظمة الصحة العالمية ووزراة الصحة النيجيرية وشركاء آخرين وصلوا إلى مدينة اودي ايريلي لمنع انتشار المرض.

وأضاف أن “أول أربعة أشخاص أصيبوا بهذا المرض الغامض بين الأحد والاثنين توفوا في الساعات الـ24 التي تلت ظهور أعراضه”.

أ ف ب

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