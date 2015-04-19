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قرار المحكمة فى إعادة محاكمة 73 بمذبحة بورسعيد اليوم

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قرار المحكمة فى إعادة محاكمة 73 بمذبحة بورسعيد اليوم قرار المحكمة فى إعادة محاكمة 73 بمذبحة بورسعيد اليوم
تصدر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، قرارها فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـمذبحة بورسعيد، التى راح ضحيتها ٧٤ شهيدًا من شباب التراس أهلاوى، واتُهم فيها ٧٣ بينهم ٩ قيادات أمنية، التى وقعت أحداثها أثناء مباراة فى الدورى بين فريقى الأهلى والمصرى، وذلك بعد إتمام المداولة بين أعضاء الدائرة.

وكانت المحكمة قد قررت بالجلسة السابقة التأجيل للمداولة، وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع، ومواد مفرقعة وقطعًا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه.

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مصر 365