إدخال 620 شاحنة بضائع ومواد بناء لغزة عبر "كرم أبو سالم"

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، فتح معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوب شرق قطاع غزة لادخال البضائع والمساعدات لغزة بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع في تصريح صحفى، إن سلطات الاحتلال قررت إدخال 620 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات .

وأضاف فتوح، أن سلطات الاحتلال قررت السماح بإدخال 126 شاحنة محملة بالمواد الإنشائية للمشاريع الدولية و150 شاحنة محملة بالحصمة الزلط الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية، بالإضافة إلى ضخ كميات من المحروقات.

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