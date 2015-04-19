عضو بـ"البحوث الإسلامية": دعوات خلع الحجاب فاشلة وستنتهى مع الوقت

قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن دعوات الكاتب الصحفى شريف الشوباشى، بتنظيم مليونية لخلع الحجاب فى الأسبوع الأول من شهر مايو، فاشلة فى بداياتها وستموت مع الوقت.

ودعا الجندى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، شباب التيار الإسلامى بألا يندفع وينظم مظاهرات مضادة لدعوات خلع الحجاب، مشيرًا إلى أن الدولة ليست فى حاجة لمظاهرات، ولكنها تريد البناء والإنتاج والعمل، مشيرًا إلى أن هناك وسائل اتصال اجتماعى على الإنترنت يمكن للشباب والفتيات أن يعبروا عن رأيهم حول هذه الدعوة ويرفضونها.

- بالفيديو.. شريف الشوباشى: الحجاب ليس فريضة على النساء.. ولا أخشى اغتيالى.. دعوتى لخلع الحجاب أيدها الملايين لكن الرافضين أكثر.. ومن الممكن أن أكون مخطئا.. "وزعلت لما الناس شتمتنى"