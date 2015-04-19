ضبط سلاح ومخدرات واستعادة سيارات مسروقة فى حملات أمنية بالجيزة

شنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملات أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية وحائزى السلاح والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية.

وأسفرت الحملات التى قادها اللواء مجدى عبد العال نائب مدير مباحث الجيزة عن ضبط 18 قضية سلاح و3 آلاف طلقة نارية و12 قضية مخدرات، و3 عناصر إخوانية.

كما نجحت أجهزة الأمن بقيادة اللواء جرير مصطفى رئيس المباحث الجنائية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه، وتشكيل آخر يسرق المواطنين، واستعادة 3 سيارات مسروقة، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة بالوقائع والمضبوطات.