بالصور والفيديو .. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد الثالث في أحداث إستاد كفر الشيخ

شيع الآلاف من أهالي قرية الخادمية والقرى المجاورة لها جثمان الشهيد إسماعيل محمود عبد المنعم خليل الطالب بالصف الثالث بالكلية الحربية يتقدمهم الدكتور أسامه حمدي محافظ كفر الشيخ واللواء حسين الطاهر السكرتير العام للمحافظة واللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن وعدد من قيادات مديرية أمن كفر الشيخ

وأصر جد الشهيد أن يؤم صلاة الجنازة التي أداها من خلفه المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة لها.

وقد انتابت والدته حالة إغماء وسارعت جدته لتقبيل جثمانه وسط المئات من المصلين عقب الانتهاء من صلاة الجنازة بالقرية .

كما شهدت قرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ تظاهرة شاركت فيها الآلاف من الشباب والسيدات وحملة هنبني مصر وروح الشهيد عقب دفن جثمان الشهيد إسماعيل محمود عبد المنعم خليل الذي راح ضحية الحادث الإرهابي بالإستاد الرياضي بكفر الشيخ.

وردد المشاركون عدد من الهتافات المنددة بالجماعة الإرهابية مطالبين بإعدام الخائنين ورفع المشاركون صور الشهيد إسماعيل محمود عبد المنعم وعدد من الافتلات والبنرات التي كتب عليها عبارات تطالب بمحاربة الإرهاب والوقوف خلف الجيش والشرطة .

كما رددت سيدات القرية في التظاهرة ” لا إله إلا الله محمد رسول الله – إسماعيل حبيب الله ” و ” لا لا للإخوان ” .

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