أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قلل "العيش الشامى" لتجنب زيادة السكر والكوليسترول وسمنة الأجناب والأرداف

Google+ Print
قلل "العيش الشامى" لتجنب زيادة السكر والكوليسترول وسمنة الأجناب والأرداف قلل "العيش الشامى" لتجنب زيادة السكر والكوليسترول وسمنة الأجناب والأرداف
الخبز الشامى أو الخبز الأبيض المعروف والمنتشر، والذى يتناوله المصريون فى وجبة الإفطار أكثر من أى نوع خبز آخر على الرغم من أضراره، وحسبما توضح الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية والتى تنصح بتجنب تناول الخبز الشامى إلا بين الحين والآخر لتجنب أضراره.

طريقة إعداد الخبز الشامى سر أضراره

وتكمن أضرار الخبز الشامى، كما توضحها رانيا، فى طريقة خبزه وإعداده، والتى تعتمد بشكل أساسى على الدقيق الأبيض المكون الرئيسى له، والذى يعتبره الأطباء والخبراء سم أبيض بجانب الملح والسكر، لأنه يسبب العديد من الأضرار الصحية والتى تؤدى لمشكلات صحية على المدى البعيد.

أضرار الخبز الشامى على الصحة

وتعدد أخصائية التغذية الكثير من أضرار العيش الشامى والتى من أهمها زيادة معدل الكوليسترول ودهون الدم، إضافة إلى أن الدقيق الأبيض أول المكونات التى تزيد من اضطراب نسب السكر فى الدم فتؤدى إلى ارتفاعه، كما أن تناول كميات كبيرة من الخبز الشامى يزيد من انتشار السمنة الموضعية بمناطق الجسم المختلفة خاصة الأجناب والأرداف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365