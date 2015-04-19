قلل "العيش الشامى" لتجنب زيادة السكر والكوليسترول وسمنة الأجناب والأرداف

طريقة إعداد الخبز الشامى سر أضراره

الخبز الشامى أو الخبز الأبيض المعروف والمنتشر، والذى يتناوله المصريون فى وجبة الإفطار أكثر من أى نوع خبز آخر على الرغم من أضراره، وحسبما توضح الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية والتى تنصح بتجنب تناول الخبز الشامى إلا بين الحين والآخر لتجنب أضراره.

وتكمن أضرار الخبز الشامى، كما توضحها رانيا، فى طريقة خبزه وإعداده، والتى تعتمد بشكل أساسى على الدقيق الأبيض المكون الرئيسى له، والذى يعتبره الأطباء والخبراء سم أبيض بجانب الملح والسكر، لأنه يسبب العديد من الأضرار الصحية والتى تؤدى لمشكلات صحية على المدى البعيد.

أضرار الخبز الشامى على الصحة

وتعدد أخصائية التغذية الكثير من أضرار العيش الشامى والتى من أهمها زيادة معدل الكوليسترول ودهون الدم، إضافة إلى أن الدقيق الأبيض أول المكونات التى تزيد من اضطراب نسب السكر فى الدم فتؤدى إلى ارتفاعه، كما أن تناول كميات كبيرة من الخبز الشامى يزيد من انتشار السمنة الموضعية بمناطق الجسم المختلفة خاصة الأجناب والأرداف.