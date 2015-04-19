اليوم.. استكمال نظر محاكمة 31 متهمًا بقتل القيادى الشيعى حسن شحاتة

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، اليوم الأحد، نظر محاكمة 31 شخصًا من المتهمين بقتل القيادى الشيعى حسن شحاتة، وثلاثة من أتباعه بجانب الشروع فى قتل 13 آخرين، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا.

وجاء بأمر الإحالة، أن الجناة توجهوا إلى مكان تواجد المجنى عليهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصيا وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا فأحدثوا إصابتهم التى أودت بحياتهم.