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القبض على عامل حاول التنقيب عن الآثار داخل منزله بكوم أمبو

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القبض على عامل حاول التنقيب عن الآثار داخل منزله بكوم أمبو القبض على عامل حاول التنقيب عن الآثار داخل منزله بكوم أمبو
ألقت مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، مساء أمس، القبض على عامل، أثناء قيامه بأعمال حفر وتنقيب بحثاً عن الآثار داخل منزله بمدينة كوم أمبو محافظة أسوان.

البداية بوصول معلومات للعقيد أبو الحجاج كمال، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، تفيد بقيام عامل يدعى "محمد.س.س"، 30 سنة، بالتنقيب داخل منزله بمنطقة المربعات بمركز كوم أمبو، بحثاً عن الآثار.

وبالعرض على اللواء مصطفى سلامة مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، كلف اللواء علاء السباعى مدير مباحث السياحة والآثار، بتقنين الإجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتمكنت قوة أمنية شارك فيها النقيب أحمد رستم الضابط بمباحث مركز شرطة كوم أمبو، والنقيب محمد حجاج الضابط بشرطة السياحة والآثار، من ضبط المتهم، وعثر بداخل منزله على حفرة بعمق 5 أمتار، وأبعاد (2×2 متر) وتنتهى بعدة سراديب.

تم التحفظ على المتهم، والأدوات المستخدمة فى الحفر، لحين العرض على النيابة، وتحرر المحضر اللازم.

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مصر 365