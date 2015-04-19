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محكمة جنايات الجيزة تستكمل اليوم نظر قضية "أجناد مصر" فى جلسة سرية

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محكمة جنايات الجيزة تستكمل اليوم نظر قضية "أجناد مصر" فى جلسة سرية محكمة جنايات الجيزة تستكمل اليوم نظر قضية "أجناد مصر" فى جلسة سرية
تستكمل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، جلسات محاكمة المتهمين فى قضية التنظيم الإرهابى "أجناد " فى القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة.

وأمرت المحكمة بالجلسة السابقة بعرض المتهمين على الطب الشرعى، وتجهيز القاعة لعرض الأحراز وحظر النشر فى القضية.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 20 من عناصر تنظيم أجناد مصر الإرهابى إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم قتل ثلاثة ضباط وثلاثة من أفراد الشرطة وأحد المواطنين وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.

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