بالصور.. "أبو سمبل" تحتفل بيوم التراث العالمى بحضور 420 سائحاً

احتفلت مدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان، بيوم التراث العالمى، وهو اليوم الذى وقعت فيه اتفاقية حماية التراث الثقافى الطبيعى بمنظمة اليونيسكو عام 1982م، وتعد المدينة من ضمن المواقع المسجلة على التراث العالمى، ضمن 6 مواقع مصرية لما لها من قيمة عالمية استثنائية وتم توقيع أول اتفاقية فى مصر بأبى سمبل.

وأكد الأثرى حسام عبود مدير معبد عام آثار أبو سمبل، على أن نحو 420 سائحاً شاركوا فى الاحتفالية، بالإضافة إلى تواجد نحو 500 مصرى، وشارك أبناء قبائل العبابدة والنوبيين والصعايدة، بتقديم العادات والتقاليد التى تميز كل قبيلة عن الأخرى، كما شارك قصر ثقافة أبو سمبل بتنظيم مكتبة فى المعبد تضم الكتب الخاصة بالتراث.

وأضاف "عبود" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تقديم مسرحية "بنى معبدًا للحب" فى الفترة المسائية بساحة معبدى أبو سمبل، موضحًا أن عددا من طلاب المدارس شارك فى الاحتفالية وأرتدى بعض منهم الزى الفرعونى لاستقبال السائحين والزوار على بوابة المعبد للترحيب بهم.



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جانب من احتفال مدينة أبوسمبل بيوم التراث العالمى



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عرض فرعونى أمام معبد الملك رمسيس



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جانب من عرض الطلاب خلال الاحتفالية



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صورة تذكارية لطلاب المدارس مع مدير عام آثار أبو سمبل



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سائحة تشارك المصريين فعاليات الاحتفال



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جانب من فن بعض القبائل الأسوانية



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طفل يقدم عرض فوق جمل



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السيف والدركة أحد العروض المقدمة من قبائل العبابدة



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فرق الفنون الشعبية لقصر ثقافة أبوسمبل



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طفل يشارك برسم علم مصر فى لوحات أمام المعبد



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الأطفال يوزعون كروت دعوة الاحتفال على السائحين



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طالبات المدارس بمدينة أبوسمبل يشاركن الاحتفالية