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الموالاة تتسلم شروط المعارضة الموريتانية للحوار

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الموالاة تتسلم شروط المعارضة الموريتانية للحوار الموالاة تتسلم شروط المعارضة الموريتانية للحوار
تسلم وفد يمثل الموالاة فى موريتانيا أمس السبت شروط المعارضة للدخول فى حوار مع .

وقال مصدر معارض لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن منتدى الديمقراطية والوحدة المعارضة الذى ضم الامين العام محمد فاضل ولد بلال ورئيس حزب حاتم صالح ولد حنانه والنقابي السامورى ولد بى سلم الشروط لوفد الموالاة الذى ضم على الخصوص أمين عام رئاسة الجمهورية الدكتور مولاى ولد محمد لقظف ورئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم.

وأكد المسؤول المعارض أن الشروط التي تقدموا بها شملت عدة نقاط لبناء الثقة وجسر الهوة بين طرفى المعادلة السياسية فى موريتانيا تمهيدا للدخول في الحوار السياسى المرتقب الذى سبق أن دعا له الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز مطلع العام الجارى.

ولم يكشف المصدر عن فحوى رسالة الممهدات قبل أن يناقشها القطب الحكومى ويرد على النقاط الواردة فيها.

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مصر 365

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