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شاب يعرض فكرة للاستفادة من تذاكر المترو بـ"وضع إعلانات عليها"

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شاب يعرض فكرة للاستفادة من تذاكر المترو بـ"وضع إعلانات عليها" شاب يعرض فكرة للاستفادة من تذاكر المترو بـ"وضع إعلانات عليها"
نشر شاب يدعى أحمد حسنى الطماوى، طالب فى كلية حقوق جامعة القاهرة، عبر عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فكرة له على أمل الوصول إلى المسئولين لتنفيذها.

وقال "الطماوى": عندى فكرة ميديا للإعلانات جديدة شغال عليها أكتر من 3 سنين، أول مرة تتعمل فى العالم مش فى بس، وهى وضع إعلان دعائى مطبوع على وجه تذكرة المترو".

وأوضح الطالب: أن الفكرة قائمة على أساس نظرية تحويل القيمة المهدرة إلى قيمة مضافة، نفس فكرة إعادة التصنيع، بس الفرق أن دى هتجيب فلوس للدولة من الهواء".

وأضاف، أن آخر إحصائية لـ"ويكيبيديا" فى 2014 بتقول أن تعداد ركاب المترو 3,600,000 راكب يوميا، مشيرا إلى أن الفكرة تحتاج إلى خمس خطوات ليتم تنفيذها.

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