تسليم أوائل خريجى كليتى "العلوم" و"رياض الأطفال" خطابات تعيينهم اليوم

قالت فوزية حنفى حسن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سيقوم اليوم الأحد، بتسليم أوائل خريجى دفعة 2013 بكليتى العلوم ورياض الأطفال، خطابات تعيينهم على مستوى الجمهورية.

وأضافت "حسن"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز سيقوم غدًا الاثنين بتسليم أكاديميتى السادات والفنون، مؤكدة أن تسليم الخطابات يسير بشكل منتظم، لافتة إلى أن الجهاز لم يتلق أى شكاوى من تعيين هذه الدفعة من أوائل الخريجين منذ بدء تسليم الخطابات يوم الأحد 5 أبريل.

وأشارت إلى أن الجهاز سلم منذ الأحد 5 أبريل خطابات أوائل الخريجين للكليات العادية، لكليات التجارة والتكنولوجيا والتنمية "الكفاية الإنتاجية"، والحاسبات والإعلام ودار العلوم، والهندسة والتخطيط العمرانى، والتعليم الصناعى والفنون الجميلة والفنون التطبيقية، وكليات التربية بأنواعها وكلية البنات جامعة عين شمس وكليتى الطب البيطرى والزراعة والخدمة الاجتماعية والألسن والاقتصاد المنزلى والسياسة والاقتصاد والآداب والآثار والحقوق والسياحة والفنادق.

- "التنظيم والإدارة": بدء تسليم أوائل خريجى كليات الأزهر خطابات تعيينهم 26 أبريل