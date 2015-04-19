الجماعة الإسلامية: أغلب الأعضاء وافقوا على الانسحاب من تحالف الإخوان

كشف الدكتور البدرى حسن، القيادى بالجماعة الإسلامية، أن الجماعة أجرت استفتاءً لأعضائها فى عدد من المحافظات خلال الأسبوع الماضى، لاستطلاع رأيهم حول الانسحاب من تحالف دعم الإخوان خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسن لـ"اليوم السابع" أن عدد كبير من أعضاء الجماعة فضلوا خلال هذا الاستفتاء الانسحاب من التحالف، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة ستكون عقد جمعية عمومية للجماعة الإسلامية لحسم الأمر، لافتا إلى أن الجمعية سيتم عقدها خلال أيام قليلة.

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