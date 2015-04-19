أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الجماعة الإسلامية: أغلب الأعضاء وافقوا على الانسحاب من تحالف الإخوان

Google+ Print
الجماعة الإسلامية: أغلب الأعضاء وافقوا على الانسحاب من تحالف الإخوان الجماعة الإسلامية: أغلب الأعضاء وافقوا على الانسحاب من تحالف الإخوان
كشف الدكتور البدرى حسن، القيادى بالجماعة الإسلامية، أن الجماعة أجرت استفتاءً لأعضائها فى عدد من المحافظات خلال الأسبوع الماضى، لاستطلاع رأيهم حول الانسحاب من تحالف دعم الإخوان خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسن لـ"اليوم السابع" أن عدد كبير من أعضاء الجماعة فضلوا خلال هذا الاستفتاء الانسحاب من التحالف، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة ستكون عقد جمعية عمومية للجماعة الإسلامية لحسم الأمر، لافتا إلى أن الجمعية سيتم عقدها خلال أيام قليلة.

- هجوم من قيادات الجماعة الإسلامية على مؤسسها بالصعيد بعد إعلان انسحابه من تحالف "الإرهابية".. وسمير العركى: لا يشغلكم الشيطان بأخطاء الإخوان.. و"إصلاح الجماعة": عدد كبير من أعضائنا يخرجون سرا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365