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ضاحى خلفان: "عاصفة الحزم" ضد المرتزقة وقطاع الطرق وليست حرباً على اليمن

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قال ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، إنه لا يوجد هناك أى مبرر للتدخل البرى من قبل قوات التحالف فى اليمن، بعد تحقيق عاصفة الحزم أهدافها الرئيسية، لافتاً إلى أن التعجيل بتأسيس قوة دفاع فى عدن هام.

وأكد "خلفان"، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فجر اليوم الأحد، أن عاصفة الحزم ليست حربا على اليمن، موضحاً أنها جزء لا يتجزأ من عاصفة الحزم، لكنها ضد المرتزقة والعابثين من قطاع الطرق غير الشرعيين".

عاصفة الحزم -اليوم السابع -4 -2015
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عاصفة الحزم

تدوينة ضاحى خلفان -اليوم السابع -4 -2015
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تدوينة ضاحى خلفان

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