9 عادات صحية تجعل طفلك أقوى وبصحة أفضل

يهمل الكثير من الأطفال بعض العادات الصحية التى تعد سببا حقيقيا لوقايتهم من الإصابة بالكثير من الأعراض المرضية فى سن الطفولة، ومراحل العمر المقبلة.

وتنصح الدكتورة نيفين رضا أخصائى أمراض الباطنة، الصغار، ببعض النصائح، وتبين لهم بعض العادات الصحية البسيطة والتى تقيهم من الإصابة من الأمراض وتقلل شعورهم بالإعياء، وتنصح الأمهات بقراءة هذا الموضوع بصحبة أطفالهن الصغار.

نصائح للطفل الصغير ليتمتع بصحة أفضل

>- اهتم بتناول إفطارك بمجرد استيقاظك من النوم، لتصبح أكثر نشاطا وأكثر قدرة على اللعب مع أصدقائك فى المدرسة

>- اهتم بزيارة النادى أسبوعيا، واحترف رياضة حتى تصبح أقوى من أقرانك، وتتعلم الروح الرياضية وحلاوة الانتصار

>- اهتم بارتداء ملابس مناسبة للطقس، فالطقس الدافئ يحتاج القليل من الملابس، والبارد يحتاج للكثير، لحمايتك من نزلات البرد والأنفلونزا المزعجة

>- لا تقض أوقات كثيرة أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر والموبايل، فهى تجهد عينيك وعقلك، وعضلات رقبتك وظهرك، وقد تتسبب فى إصابتك بمشكلات فى العظام، وحدد لنفسك ساعات يومية قليلة لهذه الأجهزة واقض الباقى بين أسرتك ومدرستك وأصدقائك.

>- ابتعد عن تناول الأطعمة السريعة والحلويات المصنعة، حيث ترهق معدتك تدريجيا، ويمكن لوالدتك أن تصنع أفضل منها

>- لا تسهر، ونم مبكرا، لتنمو نموا طبيعيا، وتنال الطول والجسم الذى تريد

>- اهتم بنظافتك الشخصة فى المدرسة، ولا تتناول الطعام إلا ويديك نظيفتين، واغسل يديك فى المدرسة أكثر من مرة

- العب مع أصدقائك ألعاب الذكاء والسودوكو لتنمية مهاراتك العقلية، وألعابا حركية غير عنيفة للتمتع بصحة أقوى

>- قسم ساعات مذاكرتك واحصل على قسط كاف من الراحة، لتصبح طالبا متميزا بين زملاء فصلك