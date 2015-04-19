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سعيد الماروق: أخطأ مرض السرطان عندما زارني وهو لن يهزمني على الإطلاق

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سعيد الماروق: أخطأ مرض السرطان عندما زارني وهو لن يهزمني على الإطلاق سعيد الماروق: أخطأ مرض السرطان عندما زارني وهو لن يهزمني على الإطلاق

الأحد 19-04-2015 01:07

بمعنويات عالية جداً وبإيمان كبير بالله، يواصل المخرج سعيد الماروق علاجه، وهو يخضع لجلسات إشعاعية بشكل يومي، وصل عددها إلى 9 جلسات حتى اليوم ، بالإضافة جلستيّ "كيمو" كونه يخضع لجلسة "كيمو" واحدة في الأسبوع..

وعن موقف الأطباء من حالته، يقول الماروق:"هم سعداء جداً من الإيجابية التي أنا عليها ووصل بهم الأمر إلى حد الإنبهار، حتى أنني أساعد مرضى السرطان الذين ألتقي بهم في مركز العلاج، على تقوية عزيمتهم. ولقد اكتشفت من خلال تجربتي الشخصية أن العامل النفسي يؤثر ايجاباً

على العلاج ويقوي المناعة. علمياً، يقال أن مصابي السرطان الذي يخضعون للعلاج تخف مناعتهم وهذا صحيح، ولكن إيماني بالله ومعنوياتي العالية يحميان جهاز المناعة في جسمي".

الماروق الواثق بشفائه يقول: "لقد أخطأ مرض السرطان عندما زارني وأنا سوف أعاقبه، لأنني كنت ولا ازال مقاتلاً في دراستي وعملي وفي الحياة وهو لن يهزمني على الإطلاق".

 

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