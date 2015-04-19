درّة زرّوق "مقدمة برامج" في شهر رمضان المقبل

يتمّ حاليّا تصوير مسلسل "ليلة الشك" بطولة الممثّلة التّونسيّة المقيمة في مصر درّة زروق، التّي عادت إلى التمثيل في المسلسلات التّونسيّة بعد فترة غياب طويلة، وستجسّد في هذا المسلسل دور "هاجر" مقدّمة برامج تلفزيونية.

ويشارك درة في بطولة المسلسل الممثلة منى نور الدين، وسوسن معالج، ومحمد علي بن جمعة، ونجيب بلقاضي مجسداً دور "زوج هاجر" الذي يعيش صدمة عندما يكتشف أن ابنه ليس من صلبه.

مسلسل "ليلة الشك" من تأليف درّة الفازع التي سبق وشاركت والدها الطاهر الفازع في كتابة مسلسلات سابقة، وإخراج مجدي السميري.

وسيعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل على القناة التونسيّة الجديدة "التاسعة"، وهي قناة خاصّة ستبدأ قريباً بعرض برامجها، لمؤسّسها الإعلامي معز بن غربية الذي برز بإعداد وتقديم البرنامج السياسي "التّاسعة"على قناة "التونسية" التّي أصبح فيما بعد اسمها "الحوار التّونسي"، وقد اختار تسميّة قناته الجديدة على اسم برنامجه النّاجح.

والجدير بالذكر أنّ درّة زرّوق تشارك أيضاً في مسلسلات مصرية ستعرض في شهر رمضان المقبل وهي:"ظرف أسود"و"بعد البداية".

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