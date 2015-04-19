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بالصور: والدة زين مالك تخطف الأنظار منه في إحتفال Asian Awards

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الأحد 19-04-2015 01:04

أقيم مساء الجمعة 17 نيسان- أبريل إحتفال توزيع جوائز Asian Awards السنوي، داخل فندق Grosvenor في العاصمة البريطانية لندن.

خلال الحفل الذي إنطلقت دورته الخامسة بحضور العديد من أهم وألمع نجوم العالم، حصل المغني البريطاني Zayn Malik على جائزة تكريمية عن مجمل أعماله المميزة التي قدمها مع باقي أعضاء فرقة One Direction، التي إنسحب منها الشهر الماضي.

Malik البالغ من العمر 22 عاماً، الذي مل من الشهرة وإبتعد عن فرقته من أجل عيش حياة طبيعية كباقي الشباب، شكر بعد إستلام الجائزة كل من Niall Horan و Louis Tomlinson و Harry Styles و Liam Payne الذين لهم الفضل الأكبر عليه في الوصول إلى ما هو عليه الآن.

وأكد Malik أن الايام التي عاشها مع أعضاء فرقة One Direction لن ينساها، بل ستبقى ذكرياته معهم خالدة ومحفورة إلى الأبد.

وحضرت إلى جانب Zayn في هذه السهرة المميزة، والدته التي بدورها اعربت عن فخرها بإبنها النجم.

 

إتهامات بالجملة ضد خطيبة زين مالك بعد إنسحابه من One Direction

 

 

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