هبة طوجي تفشل في تحقيق حلمها في "ذا فويس"

خرجت الفنانة اللبنانية هبة طوجي من برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية بعد أن قطعت الكثير من المراحل ووصلت إلى النصف نهائيات، حيث أعطى ميكا مدرب هبة في البرنامج 23 علامة لها، مقابل 27 علامة لمنافسها من نفس الفريق دافيد تيبو، إلى جانب الجمهور الذي أعطى صوته لتيبو.

وقد غنت طوجي أغنيتين في الحلقة، الأولى "Vianney" للمغني Pas là، أما الثانية "Something Stupid" لفرانك سيناترا.

وبعد خروج هبة، تناقل روّاد موقع "تويتر" الخبر وعبروا عن آرائهم بهبة، فأسف البعض على خروجها، واعتبر الآخر أنها نجمة حقيقة رفعت اسم لبنان عالياً في العالم.

ومن ناحية آخرى، لم تسلم هبة من تعليقات البعض على صورها مع المشتركة الإسرائيلية في البرنامج، فكتب أحدهم: "يا ضيعان الصور والسلفي.. خيرا بغيرا"، وكتب أخر: "على فكرة يا شعبي الكلاس كل الفرنسيين je suis charlie ضد القتلة أما نحن فمنصير مع الصهيوني القاتل كرمال هبة طوجي!".

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