العثور على جثة النجم جوني كيمب في خليج مونتيغو

توفي يوم الخميس الماضي المغني الجامايكي Johnny Kemp عن عمر ناهز 55 عاماً.

وذكرت تقارير الشرطة أنه تم العثور على جثة Kemp عائمة على وجه المياه، في خليج Montego، إلا أن أسباب الوفاة مازالت مجهولة حتى الساعة.

وأضاف عناصر الشرطة أنه لم يحدد عما إذا كان Johnny قد تعرض لأزمة صحية خلال السباحة، أم انه توفي غرقاً.

وحسب ما ذكر موقع Entertainment Tonight، فإن نجم أغنية Just Got Paid الشهيرة، كان من المقرر أن يشارك خلال الايام المقبلة في برنامج Tom Joyner Morning Show، إلا أن الموت خطفه.