رفع عقوبة سجن سعود أبو سلطان إلى 3 سنوات بقضية اغتصاب الفتاة الفرنسية

رفعت محكمة الإستئناف في دبي عقوبة السجن لنجم "سوبر ستار" سعود أبو سلطان من 3 أشهر إلى 3 سنوات في قضية اغتصاب الفتاة الفرنسية.

وجاء هذا القرار بعد أن استأنف الفنان الحكم بسجنه 3 أشهر، ليتفاجأ بأن الرد المحكمة كان عكس ما توقعه وهو زيادة مدة سجنه، كما رفعت محكمة الإستئناف عقوبة صديق سعود المتورط أيضاً بالقضية من 3 أشهر إلى عام واحد.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد اتهم سعود وصديقه بالإعتداء جنسياً على فتاة فرنسية أثناء تواجدها في فيلا الفنان، ليؤكد محامي الفنان في مرافعته أمام محكمة الجنايات، أن ما حصل بين الفنان والفتاة كان برضاها وليس بجناية اغتصاب أو بالإكراه، وأوضح أن الفنان تعرض للابتزاز من قبل الفتاة للحصول على مبلغ مالي مقابل تنازلها عن القصية، لكن سعود لم يرضخ للابتزاز بحسب المحامي.

من جهتها، صرحت الفتاة أنها تعرضت للاغتصاب عندما كانت غائبة عن الوعي وتحت تأثير الكحول أثناء تواجدها في فيلا الفنان، لتجد نفسها في المستشفى حيث علمت من الأطباء أنها تعرضت لاعتداء جنسي.

وعلى الرغم من أن محكمة الجنايات اطلعت على القضية ورأت أن ما حصل كان برضا الفتاة وليس بالاغتصاب وقضت بسجن الفنان 6 أشهر، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت عقوبة سجنه إلى 3 سنوات.

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