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دراسة :تناول البيض مع السلطة يقوى الصحة ويحمى من السرطان بمعدل 9 أضغاف

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دراسة :تناول البيض مع السلطة يقوى الصحة ويحمى من السرطان بمعدل 9 أضغاف دراسة :تناول البيض مع السلطة يقوى الصحة ويحمى من السرطان بمعدل 9 أضغاف
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً الأبحاث الطبية الحديثة، حيث أشارت دراسة علمية جديدة أشرف عليها باحثون من جامعة بوردو الأمريكية عن أن تناول البيض جنباً إلى جنب مع السلطة يساهم بشكل ملحوظ فى تعزيز صحة الإنسان وتقليل فرص إصابته بالأمراض.

وتابعت الدراسة أن المركبات الكاروتينية المستخلصة من الطماطم والخس والجزر، وهى جميعاً توجد فى السلطة، تزيد بمعدل 9 أضعاف حال تناول البيض مع السلطة، لافتة ُ إلى أنها توجد فى الخضراوات ذات اللون الأحمر والبرتقالى والأصفر، ويساهم البيض فى رفع معدلات امتصاصها بشكل ملحوظ.
>وأضاف الدراسة أن المركبات الكاروتينية تعد من أقوى مضادات الأكسدة التى تحارب الأمراض وتساهم بشكل ملحوظ فى الوقاية من الإصابة بالسرطان، لافتة ً أن أبرز المركبات الكاروتينية تشمل: البيتاكاروتين والألفاكاروتين والليوتين والليكوبين والزيزانثين.

ونشرت هذه النتائج مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة الديلى ميل البريطانية فى السابع عشر من شهر أبريل الجارى.

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مصر 365