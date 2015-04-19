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ضبط 34 محكوما عليهم وفحص 47 مشتبها بهم فى حملة بشمال سيناء

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ضبط 34 محكوما عليهم وفحص 47 مشتبها بهم فى حملة بشمال سيناء ضبط 34 محكوما عليهم وفحص 47 مشتبها بهم فى حملة بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان أمنى لها صدر قبل قليل، عن تنفيذ حملة مشتركة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة القسيمة بالاشتراك مع القوات المسلحة "الجيش الثالث الميدانى" بمنطقة خريزة دائرة القسم، أسفرت عن ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم بالخزينة و10 طلقات من ذات العيار، ودراجة بخارية.

وتم ضبط 34 محكوما عليهم، وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن (صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب) بالمنطقة الجنوبية من فحص 47 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة تم فحصهم وصرفهم كما تم ضبط عدد (15) مخالفة مرورية متنوعة.

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك وإدارة التموين العريش من ضبط 4 تجار لمخالفتهم الأسعار، وضبط 270 مخالفة مرورية.

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مصر 365

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