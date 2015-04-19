حنان شوقي وأحمد ماهر: ذهبنا للعراق بدعوة من الحكومة.. ولا يجوز اتهامنا بالتشيع



> تعقيبا على اتهامهما بالتشيع نظرا لزيارة قبر الحسين رضي الله عنه بالعراق، قال الفنان أحمد ماهر، إنه ذهب إلى العراق بدعوة رسمية من رئاسة الوزراء العراقية، ولم يقصد في زيارته طائفة بعينها.

وأضاف ماهر خلال حواره على فضائية ” دريم 2″ أمس السبت :” أنه ذهب للاحتفال بتحرير تكريت مع الشعب العراقي وليس الشيعة، مؤكدا وجود سنة ومسيحيين ضمن صفوف الحشد الشعبي الشيعي ” .

من جابنها، أوضحت الفنانة حنان شوقي، أنها ذهبت إلى العراق وارتدت زي الحشد الشعبي العسكري لأنها تقف ضد الإرهاب والقتل بكل أشكاله.

وتابعت: «داعش قتلت 2000 شاب عراقي ودفنتهم وقمنا بزيارة المقبرة الجماعية لهم وكان المشهد لا إنسانيا»، مؤكدة أن العراق بلد عربي وزيارته ليس عيبا.

واستطردت: «لا يجوز اتهامنا بأننا شيعة لأننا زرنا قبر الحسين رضي الله عنه».