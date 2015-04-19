بدون إفراط.. الملح يعزز أداء الرياضيين ويزيد من قوة التحمل

- الملح يعزز قوة التحمل للرياضيين

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- الحد الأقصى لتناول الملح يوميا

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية، حيث أفادت بأن الملح يعزز أداء الرياضيين ويزيد من قدرتهم على التحمل.وعلى الرغم من أن هذه الدراسة شملت فقط 11 رياضيا، فإن النتائج تتحدى الاعتقاد السائد، وهو أن الملح مضر للرياضيين لكنه يساعد هؤلاء الرياضيين على فعل ما هو أفضل خلال المسابقات، وفقاً للدراسة.وأوصى الباحثون بتوخى الحذر بالنسبة للرياضيين عند استهلاك الصوديوم "الملح"، خصوصا عندما يتجاوز المدخول اليومى الحد الأقصى الذى يبلغ 2300 ملليجرام يوميا بالنسبة لمعظم الأمريكيين.

وقال مؤلف الدراسة إدوارد وايس، أستاذ مساعد فى التغذية وعلم التغذية، إنه خلال التدريب والمسابقات، فإن الرياضيين يستهلكون أحيانا كميات كبيرة من الملح أو المكملات الغذائية التى تحتوى على الصوديوم، معتقدين أنها ستساعدهم على أداء أفضل، ولكن هذا يمكن أن يؤدى إلى الإفراط فى تناول الملح.

- أضرار تناول كميات كبيرة من الملح

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وأضاف "وايس" أن استهلاك الصوديوم "الملح" باعتدال معقول تماماً، ولكن يرتبط تناول كمية كبيرة من ملح الصوديوم مع المخاوف الصحية الخطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم.. وقد نشرت هذه الدراسة مؤخراً فى مجلة علم الرياضة والطب.

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