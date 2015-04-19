بالفيديو والصور.. تشييع جثمان الشهيد الثالث فى عملية كفر الشيخ

شيع الآلاف من أهالى قرية الخادمية والقرى المجاورة لها جثمان الشهيد "إسماعيل محمود عبد المنعم خليل"، الشهيد الثالث بحادث طلبة الكلية الحربية بكفر الشيخ، تقدمهم الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، واللواء حسين الطاهر السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن، وعدد من قيادات مديرية أمن كفر الشيخ.

وأصر جد الشهيد أن يؤم صلاة الجنازة التى أداها من خلفه الآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة لها، وقد انتابت والدته حالة إغماء وسارعت جدته لتقبيل جثمانه وسط المئات من المصلين عقب الانتهاء من صلاة الجنازة بالقرية.



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والد الشهيد أثناء صلاة الجنازة



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محافظ كفر الشيخ أثناء تشييع جثمان الشهيد



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محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن



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والدة الشهيد فى حالة ذهول قبل حالة الإغماء التى انتابتها



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جانب من الحضور



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جد الشهيد أثناء صلاة الجنازة

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