نيابة المطرية تتلقى اليوم التحريات حول اتهام 7 بالانضمام للإخوان

يتلقى المستشار ماجد مجدي، وكيل نيابة المطرية، اليوم الأحد، تحريات الأمن الوطنى حول تورط 7 متهمين بينهم فتاة، صادر ضدهم قرار بالحبس لمدة 24 ساعة، فى الإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

وتضم قائمة المتهمين كل من " أسامة. م، 67 سنه، مهندس ميكانيكى، محمد. ف. أ، طالب، محمد. ك. ح، 40 سنه، محمد. ص. أ، طالب بكلية الحقوق جامعة حلوان، محمود. ر، طالب، جمال. ع. م، 55 سنه، دكتور بيطرى، هاجر. ع. ع، 20 سنة، طالبة " .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 7745 لسنة 2015 جنح المطرية، إرتكاب جرائم الإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، التظاهر بدون ترخيص، قطع الطرق، تعطيل الدستور.

وقال محمد عفيفى، دفاع المتهمين، أن الأوراق خلت من ثمة أحراز تؤيد رواية الضابط محرر المحضر، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين من سراى النيابة بضمان، بالإضافة الى إستدعاء المبلغة لأقرب جلسة تحقيق وإحالتها للطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات وأسبابها وتاريخ حدوثها.

وتعود أحداث الواقعة الى قيام كل من إبتسام نجيب صليب وزوجها هانى مجدى كامل، بتقديم بلاغ الى قسم شرطة المطرية يفيد قيام عدد من أعضاء جماعة الإخوان بإطلاق أعيرة خرطوش أثناء تظاهرهم، أمس الجمعة، ما أدى إلى حدوث إصابات متفرقة بها وبزوجها أثناء تواجدهم بشرفة المنزل، وبناء عليه توجهت قوة من قسم شرطة المطرية لمكان إرتكاب الواقعة، والقت القبض على المتهمين.

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